У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи: названі причини

У ніч проти 30 червня у Запоріжжі та Миколаєві лунали вибухи.

У Миколаєві пролунав вибух - журналісти.

За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.

У місті та області триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку дронами «Shahed».

Також вибухи пролунали у Запоріжжі.

Повітряні Сили ЗСУ порадили залишитися в укритті через обстріл балістики!

"Частину БпЛА вже знищено, але загроза ще триває.Залишайтесь в безпечному місці до відбоїв", - повідомили моніторингові канали.