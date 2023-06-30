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У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи: названі причини

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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539
Час на прочитання
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У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи: названі причини

Частину ворожих безпілотників вже знищили / Фото: ТСН.ua

У ніч проти 30 червня у Запоріжжі та Миколаєві лунали вибухи.

У Миколаєві пролунав вибух - журналісти.

За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.

У місті та області триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку дронами «Shahed».

Також вибухи пролунали у Запоріжжі.

Повітряні Сили ЗСУ порадили залишитися в укритті через обстріл балістики!

"Частину БпЛА вже знищено, але загроза ще триває.Залишайтесь в безпечному місці до відбоїв", - повідомили моніторингові канали. 

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