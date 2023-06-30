У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи: названі причини

У ніч проти 30 червня у Запоріжжі та Миколаєві лунали вибухи.
У Миколаєві пролунав вибух - журналісти.
За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.
У місті та області триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку дронами «Shahed».
Також вибухи пролунали у Запоріжжі.
Повітряні Сили ЗСУ порадили залишитися в укритті через обстріл балістики!
"Частину БпЛА вже знищено, але загроза ще триває.Залишайтесь в безпечному місці до відбоїв", - повідомили моніторингові канали.
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