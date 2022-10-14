У Запоріжжі та передмісті Дніпра пролунали вибухи: терміново йдіть до найближчих укриттів

Оголошена повітряна тривога.
У ніч проти 14 жовтня 2022 року у Запоріжжі та передмістя Дніпра прозвучали вибухи.
За попередньою інформацією, у передмісті Дніпра спрацювала ППО. Очевидці нарахували два вибухи.
Деталі наразі невідомі. Чекаємо на офіційне повідомлення влади.
"‼️Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!", - водночас написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Не нехтуйте особистою безпекою, а також пам'ятайте про правило двох стін.
Обстріли українських міст
Запоріжжя знову під ударом росіяни: вони раніше випустили по обласному центру понад півтора десятка далекобійних боєприпасів.
Більшість ракет вибухнули на острові Хортиця та розбилися об скелястий берег Дніпра. Були влучання у дитячий освітній заклад, автосалон, вибухами пошкодило медустанову та житлові будинки. На жаль, і цього разу не минулося без втрат.
За ніч 12 жовтня Росія випустила по Запоріжжю близько семи ракет С-300.
11 жовтня росіяни скоїли масований обстріл Запорізької області, у результаті якого загинуло 7 людей. Ще стільки ж травмовані.
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