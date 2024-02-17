У Запоріжжі тисячі мешканців залишилися без опалення після ракетного удару

Після ракетного удару 17 лютого у Запоріжжі чотири тисячі абонентів залишилися без теплопостачання.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки по Запоріжжю було ушкоджено один з інфраструктурних об’єктів міста. Через рашистський обстріл стався перебій в роботі тепломережі", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, наразі без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків - це 4 тисячі абонентів. Фахівці концерну "Міські теплові мережі" вже працюють над відновленням теплопостачання.

Нагадаємо, 17 лютого під час тривоги у Запоріжжі прогриміли вибухи. Місцева влада інформувала про вибухи у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.

В ОВА повідомили, що росіяни вдарили ракетою по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі.

Читайте також: