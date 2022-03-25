У Запоріжжі тривала комендантська година: змінено маршрут прямування потягів

Комендантська година буде діяти в Запоріжжі від 20:00 26 березня до 5:00 28 березня.

У Запоріжжі через запровадження комендантської години "Укрзалізниця" змінює маршрут прямування низки поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

До слова, комендантська година буде діяти в Запоріжжі від 20:00 26 березня до 5:00 28 березня.

Графік руху потягів:

поїзд №38/37 Київ - Запоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Києва 26.03, з Дніпра - 27.03);

поїзд №120/119 Львів - Запоріжжя курсуватиме до Кривого Рогу (відправлення зі Львову 26.03, з Кривого Рогу - 27.03);

поїзд №5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Івано-Франківська 26.03, з Дніпра - 27.03).

Як повідомлялося, від початку війни "Укрзалізниця" перевезла близько трьох мільйонів українців з територій, що найбільше потерпають від атак, до більш безпечного заходу країни. Крім того, 430 тисяч людей "Укрзалізниця" перевезла з України за кордон. Зокрема, до Пшемисля, Варшави, Кошице, Будапешта.

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