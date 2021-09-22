У Запоріжжі у авто вибухнув балон із киснем (відео)

Постраждалих в результаті вибуху немає.

У Запоріжжі поблизу медичного університету пролунав вибух. Під час проведення робіт з очищення каналізації вибухнув балон із киснем, який перебував у авто підрядної організації, яка виконувала роботи.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Інцидент стався сьогодні, 22 вересня на проспекті Маяковського поблизу медичного університету.

На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції, спеціалісти вибухотехніки, патрульні наряди поліції. Попередньо встановлено, що під час виконання робіт з очищення каналізації, яку проводила підрядна організація, стався вибух балона з киснем. Постраждалих немає.

"На теперішній час триває огляд місця події, автотранспорту, працівники поліції встановлюють та опитують свідків події, вилучають записи з камер відеоспостереження", - зазначила речниця поліції області Олена Лебединська.

Нагадаємо, що Приморську Запорізької області у двоповерховому будинку пролунав вибух. Таким чином власник будинку намагався піти з життя.

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