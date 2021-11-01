У Запоріжжі у під'їзді багатоповерхівки знайшли скривавленого чоловіка з відрізаним вухом

Постраждалий помер у лікарні.
У Запоріжжі на вулиці Українській перехожі побачили скривавленого чоловіка, який йшов вулицею. А у під'їзді будинку №43 виявили ще одного чоловіка у крові і з відрізаним вухом, яке лежало поруч. Очевидці викликали швидку і поліцію.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.
Скривавленого пішохода затримали правоохоронця, а в його жертви окрім відрізаного вуха виявили пробиту легеню та інші рани. У батареї під'їзду знайшли і ніж, яким поранили чоловіка.
Постраждалий помер у 5-й міськлікарні під час проведення реанімаційних заходів.
"Працівники сектору кримінальної поліції провели оперативно-розшукові заходи та встановили, що померлий розпивав спиртні напої з раніше засудженим 45-річним громадянином . Під час розпиття між ними виникла сварка і останній завдав потерпілому декілька ударів ножем, після чого здійснив ампутацію лівої вушної раковини", - розповіла речниця поліції області Олена Лебединська.
Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, що у Києві в хостелі на вулиці Жилянська адміністраторка знайшла тіло чоловіка з ножовими пораненнями.