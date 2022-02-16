У Запоріжжі у приватному будинку під час пожежі загинули чоловік і дитина

У Запоріжжі у приватному будинку під час пожежі загинули чоловік і дитина

Вогонь охопив усю будівлю та сталося руйнування покрівлі.

У Запоріжжі під час пожежі загинули 29-річний чоловік і 7-річний хлопчик.

Про це повідомляє ДСНС у Запорізькій області.

Пожежа сталася вчора, 15 лютого, на території дачного кооперативу "Запоріжсталь-1" у Вознесенівському районі міста. Зайнявся житловий будинок на загальній площі 50 кв. м.

"Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло 7-річного хлопчика та 29-річного господаря домоволодіння. Як з’ясувалося під часі попереднього розслідування, матір дитини вийшла до магазину. Коли повернулася, то будинок уже палав", - розповідають рятувальники.

На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив усю будівлю та сталося руйнування покрівлі.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Нагадаємо, що в Овідіополі на вулиці Скуртянській сталася пожежа. Рятувальники на місці виявили тіло 56-річної жінки.

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