У Запоріжжі у "Пункті незламності" врятували чоловіка, в якого стався інсульт

Лікарі кажуть, якби не оперативний виклик та допомога рятувальників, чоловік міг не вижити.

У Запоріжжі чоловікові стало зле біля "Пункту незламності". Він прийшов туди погрітися та зарядити ґаджет і впав на землю, повідомляють кореспонденти ТСН.

Чоловік не міг говорити та ворушитися, а згодом знепритомнів. Рятувальники поклали чоловіка на ліжко у наметі, викликали медиків, а поки не прибула швидка, надавали першу допомогу. Після кардіограми лікар швидкої діагностував в чоловіка інсульт, його шпиталізували.

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Лікарі кажуть, якби не оперативний виклик та допомога рятувальників, чоловік міг не вижити. Зараз він у реанімації, медики сподіваються стабілізувати його стан.

Під час інсульту врятувати можуть хвилини і небайдужість інших людей. Якщо людина падає на землю, на прохання назвати своє ім’я або усміхнутися не може цього зробити, треба терміново викликати швидку.

Нагадаємо, днями у Києві в СІЗО облаштували "Пункт незламності", де можна зігрітися, підзарядити ґаджети, випити чогось гарячого та навіть поміняти підгузок маленькій дитині. Така ініціатива не залишилася поза увагою українців – нововведення почали жваво обговорювати в соцмережах, жартуючи про те, а чи можна залишитися там на 15 діб, чи будуть випускати звідти, чи варто вітатися там, використовуючи жаргонне "Вечір в хату".

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