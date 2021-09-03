У Запоріжжі у 14-річного школяра просто на уроці сталася клінічна смерть

У Запоріжжі у 14-річного школяра просто на уроці сталася клінічна смерть

Вчителі викликали медиків, і гуртом вдалося реанімувати підлітка.

У Запоріжжі у 8-й гімназії на уроці ледь не помер 14-річний школяр. Йому раптово стало зле і в нього сталася зупинка серця.

Про це повідомляє в соцмережі директор Запорізького обласного центру швидкої допомоги і медицини катастроф Костянтин Малашенко.

"Сьогодні дві бригади врятували життя 14-річному хлопцю, якому прямо на уроці стало погано. Клінічна смерть. Реанімація. Здали живого в лікарню з непоганим на той момент прогнозом. Нехай у нього все буде добре", - написав Малашенко.

Зазначається, що підлітка до приїзду швидкої рятували працівники школи: медсестра і інженер з охорони праці. Вони намагалися запустити серце хлопцеві.

Нагадаємо, що під Харковом в результаті пожежі на полі з викошеною пшеницею ледь не загинув підліток, який самотужки намагався загасити вогонь. Хлопець надихався чадним газом, і у нього сталася клінічна смерть.

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