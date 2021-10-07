У Запоріжжі у супермаркеті виловлювали голого чоловіка (відео)

У Запоріжжі у супермаркеті виловлювали голого чоловіка (відео)

Чоловіка з закладу торгівлі виводила охорона.

У Запоріжжі в одному із супермаркетів голий чоловік, загорнутий у білу тканину, яку він тримав однією рукою, розгулював у супермаркеті. Чоловіка "виловила" охорона.

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Про це повідомляють у телеграм-каналі "Запорожье ХЗП".

На кадрах видно, як голий чоловік зі шматком білої тканини на стегнах неспішно зайшов до супермаркету. Там це "неподобство" побачили працівники магазину та відвідувачі і викликали охорону.

Під час затримання запорізького "Мауглі", чоловікові заламали руки, і пов'язка спала, а все, що він намагався приховати шматком матерії, стало доступним громадськості.

Чоловік під час затримання пручався.

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Нагадаємо, що в Києві голий перехожий, який проходив біля літньої тераси кафе, вдарив відвідувача пляшкою по голові.

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