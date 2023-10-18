У Запоріжжі унаслідок ворожої атаки є зниклі безвісти

Унаслідок ракетного удару військ РФ по Запоріжжю, за попередніми даними, одна людина загинула.
Також троє людей поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Про це заявили в ГУ Національної поліції Запорізької області, - пише Укрінформ.
"Унаслідок удару, за попередніми даними, загинула одна людина, травмовано троє, безвісти зникли - троє", - поінформували правоохоронці.
Аварійно-пошукові заходи на місці влучання ворожої ракети тривають.
Додамо, що раніше у Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів.
А також раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку.
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