У Запоріжжі в гуртожитку ЗНУ загинув будівельник

Чоловік виконував роботи з ремонту фасада.

У Запоріжжі у гуртожитку Запорізького національного університету загинув 36-річний чоловік. Він виконував роботи з ремонту фасада, обірвався і впав з висоти.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася сьогодні, 16 вересня, близько 10 години ранку на вулиці Залізничній. Під час проведення ремонтних робіт у гуртожитку ЗНУ стався нещасний випадок. З даху будинку впав 36-річний робітник, який виконував роботи з підвищеною небезпекою під час ремонту фасаду будівлі.

За даним фактом загибелі чоловіка слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Санкція передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

"В межах відкритого кримінального провадження співробітники поліції встановлюють свідків та очевидців події, проводять огляд місця події та обладнання, на якому виконувались будівельні роботи, вилучається службова документація", - розповіла речниця поліції області Олена Лебединська.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік прийшов влаштовуватися на роботу, однак після співбесіди він вийшов на вулицю, впав в калюжу і захлинувся.

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