У Запоріжжі вакцинувати проти коронавірусу почали на ринках міста

У Запоріжжі вакцинувати проти коронавірусу почали на ринках міста

За пів дня мобільна група з двох медпрацівників щепила 90 людей.

На ринках Запоріжжя почали вакцинувати від COVID-19. Щеплення можуть отримати як працівники ринків, так і відвідувачі.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Для проведення щеплень на Критому ринку виділили окрему кімнату. За пів дня мобільна група з двох медпрацівників щепила 90 людей: 60 отримали дозу Pfizer та 30 — CoronaVac.

Щеплення робили як працівникам ринку, та і всім бажаючим.

"Оскільки скрізь колапс, не можна зробити нормально щеплення. Стояти в черзі страшно, не факт, що там стоять здорові люди. А тут швидко", — розповіла відвідувачка ринку Маргарита Тімофєєва.

Вакцинацію населення також проводитимуть й для працівників інших комунальних ринків. На черзі у мобільної бригади ринок "Соцмістечка" та Центральний.

Нагадаємо, що записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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