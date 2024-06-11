У Запоріжжі вбили чиновника: коментар місцевої влади

У Запоріжжі провели оперативну нараду із правоохоронцями через вбивство ексдиректора Департаменту правового забезпечення Максима Денщика. Розслідування перебуває "на особливому контролі" місцевої влади.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Резонансне вбивство у Запоріжжі не має права залишитись без уваги ні влади, ні правоохоронців. Запоріжжя – не місце для кримінальних розборок. Тож спільно із правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету в обласному центрі", - наголосив голова ОВА.

Федоров наголосив, що наразі поліція проводить необхідні слідчо-розшукові дії. За його словами, окрема увага - до посилення заходів безпеки мешканців міста на вулицях.

Нагадаємо, зранку 11 червня ЗМІ повідомили, що у Запоріжжі стріляли у чиновника міськради - Максима Денщіка – відстороненого від виконання обов’язків директора Департаменту правового забезпечення мерії.

У поліції відкрили кримінальне провадження через замах на посадовця в Запоріжжі. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого, внаслідок чого він помер. Нині тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи.

Читайте також: