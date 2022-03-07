У Запоріжжі відкрився центр тимчасового перебування для постраждалих від бойових дій

У Запоріжжі відкрився центр тимчасового перебування для постраждалих від бойових дій

У Запоріжжі відкрив свої двері центр допомоги, який розрахований на перетримку та перебування до 1000 осіб одночасно.

У центрі зможуть отримати гуманітарну допомогу та знайти прихисток усі, хто постраждав від військового вторгнення російських окупантів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Завдяки небайдужим запоріжцям у центрі вже є запас одягу, взуття для чоловіків, жінок та дітей та іграшки. На місці працює медичний пункт. На місці організовано умови для харчування переселенців. Окрім цього, щоденно запоріжанки несуть у центр власну свіжу випічку, аби підтримати і працівників хабу, і людей, що опинилися там”, - зазначив Старух.

За його словами, в центрі вже налагоджена робота з прийому осіб, які переміщаються із зони бойових дій. Тут облаштовані сидячі та спальні місця, відпрацьована логістика. Завдяки цьому вже півсотні осіб змогли отримати допомогу.