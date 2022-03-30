У Запоріжжі відновили дистанційне навчання у школах

Запоацювали також заклади позашкільної освіти.
Від середи, 30 березня, учні запорізьких шкіл повернулися до навчання: воно буде відбуватися дистанційно.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Крім того, у дистанційному форматі запрацюють заклади позашкільної освіти. У місті залишається призупиненою діяльність дошкільних навчальних закладів.
"Освітній процес для 1-11 класів буде поновлено з урахуванням безпекової ситуації. Перед заняттями вчителі та викладачі позашкільної освіти розкажуть дітям, що робити під час виникнення надзвичайної ситуації. ", - наголосив він.
Якщо на уроці пролунає повітряна тривога, викладач обов’язково:
- повідомить учнів про небезпеку
- припинить урок
- нагадає про необхідність перейти до укриття (з батьками, чи у супроводі осіб, які їх заміняють).
▪️ Якщо тривога лунатиме недовго, то уроки продовжаться за розкладом. Втям, якщо вона перевищить навчальний час, заняття припинять. За словами представника мерії, у разі тривалої небезпеки вночі, початок проведення уроків наступного дня буде змінено.
"Для організації дистанційного навчання вчителі можуть працювати там, де їм зручно. Тобто вони можуть використовувати в роботі власні засоби зв’язку, комп‘ютерну техніку та власні приміщення", - наголосив Анатолій Куртєв.
Нагадаємо, у Франківську розпочинається онлайн-реєстрація до перших класів та у дитсадки.