У Запоріжжі відновили дистанційне навчання у школах

Запоацювали також заклади позашкільної освіти.

Від середи, 30 березня, учні запорізьких шкіл повернулися до навчання: воно буде відбуватися дистанційно.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Крім того, у дистанційному форматі запрацюють заклади позашкільної освіти. У місті залишається призупиненою діяльність дошкільних навчальних закладів.

"Освітній процес для 1-11 класів буде поновлено з урахуванням безпекової ситуації. Перед заняттями вчителі та викладачі позашкільної освіти розкажуть дітям, що робити під час виникнення надзвичайної ситуації. ", - наголосив він.

Якщо на уроці пролунає повітряна тривога, викладач обов’язково:

повідомить учнів про небезпеку

припинить урок

нагадає про необхідність перейти до укриття (з батьками, чи у супроводі осіб, які їх заміняють).

▪️ Якщо тривога лунатиме недовго, то уроки продовжаться за розкладом. Втям, якщо вона перевищить навчальний час, заняття припинять. За словами представника мерії, у разі тривалої небезпеки вночі, початок проведення уроків наступного дня буде змінено.

"Для організації дистанційного навчання вчителі можуть працювати там, де їм зручно. Тобто вони можуть використовувати в роботі власні засоби зв’язку, комп‘ютерну техніку та власні приміщення", - наголосив Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, у Франківську розпочинається онлайн-реєстрація до перших класів та у дитсадки.

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