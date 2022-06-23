У Запоріжжі відновили рух транспорту через греблю Дніпрогесу

У Запоріжжі відновили рух транспорту через греблю Дніпрогесу

У Запоріжжі відкрили рух автотранспорту через греблю Дніпрогесу.

Двосторонній рух автотранспорт греблею Дніпрогес, що у Дніпропетровську районі міста поновляють від четверга, 22 червня.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Проїзд буде дозволено в обидві сторони, у звичному режимі", - йдеться у повідомленні.

До слова, рух транспорту через греблю Дніпрогесу перекрили ще на початку березня. Тоді секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв, що це вимушені заходи.

Як повідомлялося, минулого тижня російські окупанти захопили Запорізький залізорудний комбінат. Через це наразі комбінат не працює. Як попередили в обласній військовій адміністрації, існує загроза зараження поверхневих вод та горизонтів залізною рудою, якщо не працюватимуть насосні станції.

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