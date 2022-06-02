У Запоріжжі вихователька, яка закрила рота дитині подушкою і та померла, отримала судовий вирок

У Запоріжжі вихователька, яка закрила рота дитині подушкою і та померла, отримала судовий вирок

У Запоріжжі суд виніс вирок виховательці нелегального дитсадка, через яку загинула дитина.

Її засуджено до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області.

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя суд присяжних визнав винною місцеву мешканку у залишенні в небезпеці дитини, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 КК України). За вказаною кваліфікацією жінці призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що кричущий випадок стався у Запоріжжі в травні 2020 року. В перший день відвідин нелегального дитсадка загинула однорічна дитина.

Розслідуванням встановлено, що 51-річна жінка у власній трикімнатній квартирі, розташованій у Шевченківському районі міста, облаштувала нелегальний дитячий садок, взявши на себе зобов'язання по нагляду за дітьми. Того дня маленька дівчинка Олеся почала вередувати.

"Достовірно розуміючи, що у дитини почалася блювота, жінка умисно вклала її до ліжка, закрила нижню частину її обличчя саморобною "подушкою", після чого залишила без нагляду у спальній кімнаті. Вказані дії обвинуваченої привели до смерті дитини. За результатом судового розгляду дії обвинуваченої перекваліфіковано з умисного вбивства на менш тяжкий злочин", - повідомляють у прокуратурі.

Прокурори не погодилися з новою кваліфікацією злочину та м’якістю призначеного покарання за вироком суду та готують апеляційну скаргу.

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