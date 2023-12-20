У Запоріжжі викрили чергову схему для ухилянтів: ДБР розповіло деталі

ДБР викрило чергову схему ухилення від мобілізації. Діяла вона у Запоріжжі, “послугою” встигли скористатися щонайменше 300 осіб.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, схему організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя.

“Керівник районного ТЦК та СП та троє його підлеглих надавали військовозобов’язаним повний “пакет послуг” для звільнення від військової служби. Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат, потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби”, - розповіли в ДБР.

Загалом, в період від 2022 по 2023 рік “послугою” скористалися понад 300 осіб. Орієнтовна вартість ухилення від мобілізації складала 2-3 тисячі доларів.

Працівники ДБР провели обшуки за місцями проживання та роботи посадових осіб районного ТЦК та СП.

Нагадаємо, що суд передав державі майно рівненського військкома вартістю майже 52 млн гривень.

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