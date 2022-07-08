У Запоріжжі викрили зрадника, який розробляв сайти для трансляції пропагандистських каналів

За скоєне йому загрожує до п’яти років за ґратами.

У Запоріжжі кіберполіція викрила 36-річного чоловіка, який розробляв ресурси для трансляції проросійських каналів задля власного заробітку.

Про це повідомили в Національній поліції.

Зловмисник створив та адміністрував шість вебсайтів, на яких надавав доступ до телеканалів, мовлення яких заборонено в Україні. Він транслював пропаганду, фейки та заклики до геноциду українців задля отримання заробітку.

Налаштована на сайтах реклама приносила правопорушнику щонайменше шість тисяч доларів на місяць.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві чоловік взяв в оренду 16 автомобілів і незаконно продав їх. Його засудили до дев'яти років позбавлення волі.

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