У Запоріжжі виставили на продаж пам'ятник Леніну: куди спрямують кошти

У Запоріжжі виставили на продаж пам'ятник Леніну. Зароблені кошти підуть на потреби ЗСУ.

Про це пише BBC NEWS Україна.

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Як зазначається, це найбільший пам'ятник в Леніну Україні. Його вага – понад 12 тисяч кілограмів. Крім того, продаються скульптури, які разом з Леніним у композиції стояли на центральній площі міста.

У Запоріжжі виставили на продаж пам'ятник Леніну.

На сайті Prozorro зазначається, що ціна за бронзову скульптуру стартує від 10 мільйонів гривень. Також секретар Запорізької міськради Регіна Харченко зазначила, що вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ.

Раніше йшлося про те, що Львівщина першою в нашій державі закінчила процес декомунізації. У Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник.

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