У Запоріжжі військком підроблював документи для отримання премій

Військком може на три роки потрапити до в'язниці.

У Запоріжжі очільник територіального центру комплектування та соціальної підтримки підроблював документи людей для отримання премій. Йому повідомлено про підозру.

Про це повідомили пресслужба поліції Запорізької області, пресслужба Офісу генпрокурора

Зазначається, що начальник військкомату протягом серпня-вересня 2022-го спільно з іншими службовцями під час винесення постанов про притягнення людей до адміністративної відповідальності вносив до офіційних документів неправдиві відомості.

Він це робив для того, щоб покращити показники по виконанню мобілізаційного плану із бронювання військовозобов’язаних та отримати премію.

Люди, на яких були складені матеріали, дізнавалися про це через застосунок "Дія" на етапі відкриття виконавчого провадження. Таким чином він незаконно притягував до адміністративної відповідальності 18 громадян.

Військкому повідомлено про підозру у службовому підробленні. Йому може загрожувати до трьох років обмеження волі.

Як повідомлялося, військком Рахівського РТЦК та СП безпідставно виключав військових з обліку, що надавало їм право виїзду за кордон. Чоловіку призначили покарання у вигляді штрафу.

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