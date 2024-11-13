У Запоріжжі вночі пролунали вибухи

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
У Запоріжжі та області в ніч проти 13 листопада пролунали вибухи.
Про це повідомляє голова ОВА Іван Федоров.
"Вибухи у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
В свою чергу кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в обласному центрі.
Перед вибухами у повітряних силах заявили про небезпеку пуску керованих авіаційних бомб в напрямку міста.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві вночі пролунав вибух.
Крім того, ми раніше інформували, що ворог завдав удару по Запоріжжю, внаслідок чого одна людина загинула.
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