У Запоріжжі вночі пролунали вибухи

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.

У Запоріжжі та області в ніч проти 13 листопада пролунали вибухи.

Про це повідомляє голова ОВА Іван Федоров.

"Вибухи у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в обласному центрі.

Перед вибухами у повітряних силах заявили про небезпеку пуску керованих авіаційних бомб в напрямку міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві вночі пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог завдав удару по Запоріжжю, внаслідок чого одна людина загинула.

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