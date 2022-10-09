У Запоріжжі вночі пролунали вибухи: залишайтеся в укриттях

У Запоріжжі було чути звук вибухів.

Повітряна тривога в ніч на 9 жовтня охопила південь та схід України. Близько другої ночі з'явилися повідомлення про обстріл Запоріжжя.

Станом на зараз є інформація про шість вибухів. Людям радять залишатися в укриттях та не нехтувати особистою безпекою. Наразі офіційної інформації про інцидент немає. Чекаємо на офіційне повідомлення від представників влади.

Будьте обережними та не фотографуйте місця "прильотів".

Обстріли Запоріжжя

Днями посилилися ворожі атаки на Запоріжжя. Найчастіше Росія атакує місто дронами-камікадзе та ракетами. ворог навіть завдав удару по центру міста. Вогневої атаки зазнали житлова, цивільна та критична інфраструктура центру міста.