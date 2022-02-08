У Запоріжжі водій легковика встромив ніж у ногу комунальника, який забруднив його авто посипальною сумішшю

У Запоріжжі водій легковика встромив ніж у ногу комунальника, який забруднив його авто посипальною сумішшю

В результаті працівника комунального підприємства госпіталізовано до міської лікарні з ножовим пораненням.

У Запоріжжі до лікарні доправили комунальника, якого поранили ножем під час виконання службових обов'язків.

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Про це повідомляє прессслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Інцидент стався у Хортицькому районі Запоріжжя.

49-річний працівник міського комунального підприємства працював на вулиці Козака Бабури і посипав піщаною сумішшю дорожнє покриття. Суміш потрапила на припаркований поблизу автодороги автомобіль та забруднила його.

28-річний власник авто розлютився, дістав ніж і всадив його комунальнику у ногу.

В результаті працівника комунального підприємства госпіталізовано до міської лікарні з ножовим пораненням. Нападника розшукали та затримали.

"28-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що чоловік, який порізав собі руку, коли намагався вбити свою дружину восьмидюймовим кухонним ножем, отримає компенсацію після того, як подав до суду на медзаклад за "злочинну недбалість" під час лікування його ран.

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