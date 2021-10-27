У Запоріжжі водій маршрутки викинув з салона пасажира, який ображав дівчину, яка кашляла

У Запоріжжі водій маршрутки викинув з салона пасажира, який ображав дівчину, яка кашляла

Пасажира обурило, що дівчина кашляла, тож він заходився її ображати.

У Запоріжжі в маршрутці №63 стався конфлікт між пасажирами. На дівчину, яка мала необережність покашляти, накинувся чоловік. У ситуацію втрутився водій.

Про це повідомляють у соцмережах.

Постраждала розповіла, що їхала в маршрутці у масці, але в якийсь момент закашлялася. Пасажир, який сидів поруч, почав ображати дівчину нецензурно і принижувати.

Водій маршрутки вступився за пасажирку і на найближцій зупинці висадив кривдника дівчини.

"Я - тендітна дівчина і мені довелося вислухати купу негативу від невихованого здорового мужика, який зайшов у маршрутку, сів біля мене. Дуже не сподобалося, що я сидячи в масці, мала необережність покашляти. Велике дякую водієві, який почувши це, зупинився і викинув цього чоловіка на зупинці "Кінотеатр Космос" з маршрутки", - розповіла дівчина.

Вона подякувала водієві за небайдужість.

Нагадаємо, що у Запоріжжі стався черговий скандал між маршрутником та пасажиром, який скористався правом пільгового проїзду. Водій маршрутки №96 впустив пенсіонера до салону, а потім заходився "промивати" йому мізки, бо той їхав безкоштовно.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання