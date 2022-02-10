У Запоріжжі водій на "зебрі" збив двох підлітків

У Запоріжжі водій на "зебрі" збив двох підлітків

Потерпілих доправили до лікарні з травмами.

У Запоріжжі на Хортиці водій легковика збив на нерегульованому пішохідному переході двох дівчат-підлітків.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Запорізькій області.

Вчора, 9 лютого, у Запоріжжі на острові Хортиця сталася ДТП з двома потерпілими пішоходами. На нерегульованому, позначеному дорожньою розміткою та дорожніми знаками пішохідному переході, водій автомобіля "ІЖ2717-90" збив двох 15-річних дівчат, які саме переходили дорогу. Обох постраждалих госпіталізували з політравмами.

Чоловіка, який керував транспортним засобом, затримано.

Працівники поліції доправили водія на обстеження до Запорізького обласного наркологічного диспансеру. За висновками медичних працівників, ознак сп’яніння не виявлено. Проте,встановлено факт вживання марихуани.

"Наразі водія затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчим поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України", - повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

Поліція зараз розшукує свідків ДТП.

Нагадаємо, що у Харкові з СІЗО випустили водія, який, перебуваючи під наркотиками, збив двох дітей на "зебрі".

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