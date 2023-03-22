У Запоріжжі врятували мопса з-під завалів багатоповерхівки: зворушливе фото

Кожне життя важливе, кажуть рятувальники.

З-під завалів багатоповерхівки в Запоріжжі, куди влучила російська ракета, врятували мопса.

Зворушливе фото опублікували на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Кожне життя важливе! Маленькі "носики" також страждають від ворожих атак. Наляканий мопс, якого винесли з осередку небезпеки рятувальники ДСНС у Запоріжжі", - йдеться під знімком.

Нагадаємо, вдень 22 березня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Всього ворог випустив шість ракет, дві з них влучили в житлові будинки.

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