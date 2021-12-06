У Запоріжжі встановили трон, як у серіалі "Гра престолів", щоб нагадати про війну

У Запоріжжі встановили трон, як у серіалі "Гра престолів", щоб нагадати про війну

Трон зібраний з уламків снарядів та куль.

У Запоріжжі напередоні встановили Залізний трон зі Сходу. Пам'ятник відкрили в сквері прикордонників як нагадування про війну, яка триває.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Трон, як у серіалі "Гра престолів", створили ще 5 років тому в Авдіївській промзоні під час запеклих боїв з російськими найманцями. Велетенське крісло завважки понад 700 кілограмів зробили з частин боєприпасів та уламків потрощеної техніки.

На благодійному аукціоні трон викупили бізнесмени. За ці гроші - придбали тепловізори для українських збройних сил.



"Він має нагадувати кожному запорожцю і гостю міста про те що війна триває, і щоб перемогти і здобути незалежність нам потрібно єднатись", - говорить житель Запоріжжя, який прийшов на відкриття.

У Запоріжжі напередодні встановили "Залізний трон зі Сходу" | Новини України

Нагадаємо, що українського політв’язня Андрія Захтея два місяці утримували у підвалі карцеру колонії суворого режиму в окупованому Сімферополі.

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