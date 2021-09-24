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У Запоріжжі з греблі ДніпроГЕС стрибнув чоловік

У Запоріжжі з греблі ДніпроГЕС стрибнув чоловік

УНІАН

Чоловік вирішив покінчити життя самогубством.

У Запоріжжі 38-річний чоловік вирішив вкоротити собі віку, стрибнувши з греблі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

Вчора, 23 вересня близько 18 години до поліції Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що поблизу бульвару Вінтера чоловік покінчив життя самогубством, стрибнувши з греблі Дніпровської ГЕС.

Особу загиблого встановили. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який за життя зловживав спиртним.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ з додатковою кваліфікацією "самогубство", - зазначила речниця поліції області Олена Лебединська.

Нагадаємо, що на вулиці Ізмайлівській у Холодногірському районі Харкова виявили труп чоловіка. Тіло покійного лежало під мостом.

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