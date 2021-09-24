У Запоріжжі з греблі ДніпроГЕС стрибнув чоловік

Чоловік вирішив покінчити життя самогубством.
У Запоріжжі 38-річний чоловік вирішив вкоротити собі віку, стрибнувши з греблі.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.
Вчора, 23 вересня близько 18 години до поліції Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що поблизу бульвару Вінтера чоловік покінчив життя самогубством, стрибнувши з греблі Дніпровської ГЕС.
Особу загиблого встановили. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який за життя зловживав спиртним.
"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ з додатковою кваліфікацією "самогубство", - зазначила речниця поліції області Олена Лебединська.
Нагадаємо, що на вулиці Ізмайлівській у Холодногірському районі Харкова виявили труп чоловіка. Тіло покійного лежало під мостом.