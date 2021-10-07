У Запоріжжі за підтримки компанії-забудовника Sensar відбувся INVEST FORUM.

Участь у заході взяли представників бізнесу, потенційні інвестори і міська влада. Загальна кількість учасників – 2000 осіб.

Основна мета форуму - українцям потрібно сформувати інвестиційну культуру замість традиції відкладання грошей на чорний день.

"Ідея організації форуму з’явилася, як відповідь на клієнтський запит. Коли ми зрозуміли, що людина у Запоріжжі, маючи 10 тисяч доларів, не знає, куди можна її грамотно інвестувати та навіть не знає, де знайти інформацію, щоб почитати та вивчити. Особисто я, як організатор, ставлю собі за мету підвищити культуру інвестування у нашому місті та області. Люди повинні навчитися робити так, щоб гроші працювали, а капітали зростали", - зазначив Марк Марченко, генеральний директор компанії-забудовника Sensar.

Кожний учасник міг прокачати свої знання, подолати страхи та навчитися грамотно інвестувати. 20 топспікерів зі всієї України та з різних сфер вже поділилися своїм досвідом та інвест-хаками з власного життя.

У Запоріжжі за підтримки Sensar відбувся масштабний INVEST FORUM

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