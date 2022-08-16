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У Запоріжжі закрили "коридор" для виїзду на окуповані території

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У Запоріжжі закрили "коридор" для виїзду на окуповані території

У Запоріжжі закрили "коридор" для виїзду на тимасово окуповані території країною-агресоркою Росією.

Трасу на Запоріжжі закрили у вівторок, 16 серпня. Сталося це, зокрема, через погодні умови.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"16 серпня через несприятливі погодні умови виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру не відбудеться", - йдеться в повідомленні ОВА.

Інформацію про зміни перетину лінії розмежування через ситуацію обцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, у Запорізькій області можуть запровадити комендатуру через регулярні поїздки цивільних через лінію розмежування. Кабінет міністрів ухвалював ще до 24 лютого постановку, яка передбачала ведення коменданта та комендатури на таких вузлових точках. Лист з проханням ввести таку на Запоржжі надіслали головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
981
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