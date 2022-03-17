У Запоріжжі запрацювала "пряма телефонна лінія" для переселенців

У Запоріжжі запрацювала "пряма телефонна лінія" для переселенців

За номерами надається консультативна допомога переселенцям.

У Запоріжжі запрацювала "пряма телефонна лінія" для переселенців

Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Анатолій Куртєв у Telegram.

▪️(095) 220-41-11 (Vodafone),

▪️(067) 220-41-12 (Київстар),

▪️0800-503-508.

За цими номерами можна отримати інформацію про всіх переселенців, які прибули до Запоріжжя.

Крім того, консультативна допомога надається також переселенцям, які не знають, як зателефонувати до соцслужби, поліції, обласної військової адміністрації чи інших установ.

Знайти рідних чи знайомих можна також за допомогою спеціального сайту з пошуку людей help.zp.gov.ua.

Нагадаємо, мера Мелітополя звільнили з полону російських окупантів.

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