У Запоріжжі затримали агента РФ, який готував теракт (фото)

У Запоріжжі затримали 31-річного чоловіка, який на замовлення російських спецслужб готував вибухові пристрої для скоєння терактів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Чоловік, завербований російським куратором, виконував низку завдань, серед яких поширення проросійської агітації та виготовлення вибухівки.

"Під час розслідування правоохоронці встановили, що 31-річний наркозалежний житель Запоріжжя з метою заробітку почав співпрацювати з російською спецслужбою та погодився на вчинення диверсійних дій на території обласного центру. Вказівки та інструкції від куратора чоловік отримував через один із месенджерів", — йдеться в повідомленні.

Чоловік розклеював агітаційні листівки у Хортицькому районі міста з метою дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації влади. За попередніми даними, він отримав матеріали для розповсюдження через листування з представником ГРУ Росії.

Виявилось, що фігурант завербував кількох осіб з близького оточення, залучивши їх до злочинних дій. Крім того, за інструкціями куратора, він планував виготовити саморобний вибуховий пристрій.

"За даними слідства, запоріжанин також мав, керуючись інструкціями куратора, із заздалегідь придбаних компонентів виготовити саморобний вибуховий пристрій та сховати його в обумовленому місці. Теракт попередили правоохоронці – вони вилучили в чоловіка складові ще не готового СВЧ та затримали його", — зазначили в СБУ.

Під час обшуків у нього та його спільників вилучено мобільні телефони, банківські картки, компоненти для вибухівки та інші предмети, які направлені на експертизу. Затриманого підозрюють у державній зраді, що карається до 15 років або довічним ув'язненням з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Затримання підозрюваного / Фото: СБУ

Затримання підозрюваного / Фото: СБУ

Нагадаємо, в Україні затримали 6 підпалювачів, які працювали на спецслужби РФ.

Читайте також: