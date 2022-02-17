У Запоріжжі зграя собак напала на чоловіка

У Запоріжжі зграя собак напала на чоловіка

Потерпілого доправили до лікарні.

У Запоріжжі зграя безпритульних собак напала на перехожого. Чоловіка з множинними укусами доправили до лікарні.

Також читайте У Росії зграя безпритульних собак напала на школярку у дворі будинку

Про це повідомляють у Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У Запоріжжі на вулиці Тульська на 67-річного чоловіка напала зграя собак. В результаті нападу він зазнав численних укусів.

"Постраждалий отримав рани лівої гомілки і після надання медичної допомоги був госпіталізований до лікарні", - повідомили у Центрі.

Нагадаємо, що у Білгороді-Дністровському (Одеська область) сержанта поліції, який приїхав на виклик, хуліган вкусив за палець правої руки. Чоловіка, який завдав правоохоронцю легкі тілесні ушкодження, засудили до виплати моральної та матеріальної компенсації.

Читайте також: