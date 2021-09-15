У Запоріжжі жінка прийшла писати заяву на чоловіка-тирана до поліції, а той прибіг слідом і побив слідчого

У Запоріжжі жінка прийшла писати заяву на чоловіка-тирана до поліції, а той прибіг слідом і побив слідчого

Жінка прийшла писати заяву до поліції на чоловіка-агресора, а той на додачу влаштував там бійку.

У Запоріжжі домашній агресор розмахував кулаками у райвідділенні поліції, куди прийшла писати заяву про побиття його дружина. Чоловік почав шарпати жінку, а коли за неї вступився один із слідчих, накинувся з кулаками і на нього.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Інцидент стався учора, 14 вересня, у приміщенні районного управління поліції у Запоріжжі До правоохоронців із наміром написати заяву про домашнє насильство з боку свого 35-річного чоловіка прийшла 38-річна жінка. За нею слідом прибіг і домашній агресор. В холі будівлі між подружжям виник словесний конфлікт. Чоловік поводився агресивно, гучно і нецензурно висловлювався на адресу дружини.

За жінку вступився слідчий, який перебував на добовому чергуванні і зробив громадянину зауваження. Натомість чоловік різко розвернувся у бік поліцейського та вдарив його в обличчя.

Щоб вгамувати домашнього агресора, правоохоронці скрутили чоловіка і затримали його за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує покарання відповідно до її санкції - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області 43-річний чоловік до смерті побив свою 45-річну співмешканку. Кривдник бив жінку руками та ногами по голові.

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