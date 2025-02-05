У Запоріжжі жорстоко побили підлітка посеред вулиці: що каже поліція

За інформацією очевидців, хлопця відбили військові, які проходили повз місце події.

У Запоріжжі група молодиків жорстоко побила неповнолітнього прямо посеред вулиці. Інцидент зафіксували на відео.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

Поліцейські розпочали розслідування після виявлення відео у соціальних мережах.

"Під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відеопублікацію щодо вчинення невідомими насильницьких дій відносно дитини”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого, а також причетних до нападу. Втім, заяви від постраждалого чи його батьків поки не надходило.

“Інформацію про правопорушення зареєстровано в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події”, — уточнили у поліції.

У Запоріжжі жорстко побили неповнолітнього хлопця

Нагадаємо, стали відомі нові деталі побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві Київської області.

Читайте також: