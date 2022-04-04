У Запоріжжі змінили тривалість комендантської години

Комендантська година почала діяти в регіоні від 28 лютого.

У Запоріжжі змінюється тривалість комендантської години.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Також читайте Російські окупанти зруйнували будинок мера Бучі: фото

Від понеділка, 4 квітня, комендантська година буде розпочинатися о 21.00. Закінчуватиметься о 05.00.

У період комендантської години з дому можна виходити лише для того, щоб спуститися в укриття під час тривоги. ”У протилежному разі вас можуть прийняти за диверсанта”, - наголосив представник мерії.

До слова, комендантська година почала діяти в Запорізькій області від 28 лютого — від 19:00 до 06:00. Від того часу її тривалість кілька разів змінювали. Зокрема, вона діяла тривалий час — понад добу.

Як повідомлялося, на окупованій території Запоріжжя ворог розміщує озброєння і техніку біля людських помешкань. Зазначається, що російські загарбники займаються мародерством та пограбуваннями. Таким чином вони намагаються покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих "трофеїв".

Читайте також: