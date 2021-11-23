У Запоріжжі знайшли мертвим 5-місячного хлопчика: матір дитини повідомила про трагедію та втекла

У Запоріжжі знайшли мертвим 5-місячного хлопчика: матір дитини повідомила про трагедію та втекла

За попередніми даними, на тілі дитини ознак насильства не було.

У Запоріжжі на вул. Лізи Чайкіної у вівторок, 23 листопада, знайшли мертвою 5-місячну дитину. Правоохоронці розшукують матір хлопчика.

Про це повідомила речниця Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська, повідомляє "Суспільне"

До правоохоронців із інформацією про смерть дитини звернулась бабуся 5-місячного хлопчика.

"До чергової частини відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що в квартирі виявлено труп новонародженого. Причина смерті встановлюється", - повідомила Олена Лебединська.

Саме мати знайшла мертву дитину, зателефонувала бабусі та втекла після цього. За попередніми даними, на тілі дитини ознак насильства не було. У поліції встановлюють обставини трагедії та розшукують 26-річну матір хлопчика.

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