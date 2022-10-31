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У Запоріжжі знову пролунали вибухи

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У Запоріжжі знову пролунали вибухи

Фото: Associated Press

Окупанти обстрілюють Запоріжжя.

Сьогодні вранці, 31 жовтня, у Запоріжжі знову пролунали вибухи.

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, окупанти вдруге б'ють по місту.

"Ворог повторно атакує Запоріжжя. Знаходьтеся у безпечних місцях!", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, російські військові вранці вже завдали ракетних ударів по Запоріжжю, у результаті чого пошкодили об'єкти критичної інфраструктури. За даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, росіяни запускали ракети з літаків. Попередньо, постраждалих не виявлено. На місцях влучань працюють всі відповідні служби, у місті можуть бути проблеми зі світлом. 

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
2501
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