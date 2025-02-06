У Запоріжжі зрання лунають вибухи

У регіоні оголошена повітряна тривога.
Сьогодні, 6 лютого, у Запоріжжі було чутно звуки вибухів під час оголошеної повітняної атаки.
Про це повідомляє "Суспільне".
Повітряні сили повідомляли про КАБи в напрямку міста.
"Жителі одного із районів міста чули вибух. Екстрені служби направлені на обстеження.
Попередньо інформації щодо потерпілих не надходило", - згодом повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
Нагадаємо, 1 лютого, російська армія скерувала на Запоріжжя 18 безпілотників. Це одна з наймасштабніших дронових атак на місто.
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