У Запоріжжі зробили операцію дівчинці, яку жорстоко відлупцювали підлітки на шкільному стадіоні

Зараз дівчинку перевели до реанімаційного відділення.

У Запоріжжі у дитячій обласній лікарні прооперували 14-річну Женю, яку відлупцювали дівчата-підлітки на шкільному стадіоні. Медики проводили хірургічне втручання, бо у дівчини зламаний ніс.

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Про це розповіла захисниця потерпілої Євгенії Олена Швець-Хомутова, повідомляє "Актуально".

"Євгенії К* сьогодні зробили операцію, ще одна попереду", - написала адвокатка.

Школярка була під ШВЛ. Після операції її перевели до реанімаційного відділення, щоб відійшла від наркозу та почала сама дихати.

Нагадаємо, що 14-річну Євгенію К* разом із ще двома школярками побили однолітки. У дівчинки були синці, гематоми, зламаний ніс та почалися проблеми з нирками. Також дівчина інвалід з дитинства - у неї відсутнє очне яблуко і стоїть протез-імплант на правому оці.

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