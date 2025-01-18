У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від ракетного удару: під завалами знайшли загиблого (фото, відео)

Відомо про 11 поранених та одного загиблого чоловіка.

Внаслідок ракетного удару, якого завдала вранці 18 січня російська терористична армія по місту Запоріжжю, зросла кількість постраждалих. Щонайменше один чоловік загинув.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його інформацією, станом на 20:00 було відомо про 11 поранених та одного загиблого чоловіка.

“У лікарнях наразі троє людей - дві жінки й чоловік. Тіло 63-річного чоловіка рятувальники дістали з-під завалів. Ще один 27-річний чоловік вважається зниклим безвісти”, - повідомив Федоров.

Фото: ДСНС України

У ДСНС повідомили, що на місці ракетного удару працюють 28 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Фото: ДСНС України

До пошукових робіт залучено кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України із міста Ромни.

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, 18 січня ЗС РФ завдали удару по Запоріжжю двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки частково зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено житлові будинки та транспорт.

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