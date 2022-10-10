У Запоріжжі зросла кількість загиблих унаслідок російського терору

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9 жовтня внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей.

На жаль, ця кількість загиблих у Запоріжжі може зрости. Розбір завалів досі триває. Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у щоденному зверненні.

«Сотні сімей залишилися без житла. Від удару однієї з ракет – важкої протикорабельної ракети Х-22 – по звичайному дев’ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під’їзд, із першого по шостий поверх. Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б’ють», - сказав глава української держави.

Обстріл Запоріжжя

У ніч проти 9 жовтня 2022 року Росія підло та підступно обстріляла Запоріжжя.

Глава української держави назвав нічний обстріл міста абсолютною підлістю та абсолютним злом.

Також після обстрілів Запоріжжя почало нагадувати знищений Маріуполь. Російська армія у ніч проти 9 жовтня випустила по Запоріжжю 12 ракет, майже всі влучили у житлові будинки.

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