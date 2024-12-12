У Запоріжжі зросла кількість загиблих унаслідок ворожого удару

Станом на ранок 12 грудня 2024 року у Запоріжжі унаслідок ворожого удару кількість загиблих зростала до 10 осіб.

Про це очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Телеграмі.

Тіло жінки у Запоріжжі дістали рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня.

Таким чином кількість загиблих зросла до десяти. 22 людини поранені.

Під завалами залишається ще одна людина.

Нагадаємо, 10 грудня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Через атаку загинули та були поранені мирні жителі міста: медики та пацієнти приватної клініки.

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