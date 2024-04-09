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У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по підприємстві

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по підприємстві

Загиблий. / Фото: Associated Press

Вісім людей отримали поранення.

Станом на ранок 9 квітня у Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по підприємстві. Відомо про чотирьох жертв атаки.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

"Чотири людини загинуло, вісім - поранено внаслідок ворожої ракетної атаки на Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

До слова, вчора було відомо, що внаслідок влучання ракети у підприємство було троє загиблих. Усі вони - цивільні.

Як повідомлялося, армія РФ атакувала "Шахедами" південні області України. На півдні вдалося збити дев'ять БпЛА. Сталося падіння збитих уламків дронів в Одеській області.

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