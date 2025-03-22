У Запоріжжі зросла кількість жертв російського удару: загинула родина

Серед загиблих є дитина.
У Запоріжжі зросла кількість жертв нічної російської атаки безпілотників. Станом на ранок 22 березня відомо про трьох загиблих.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Станом на 09:00 до трьох людей зросла кількість загиблих внаслідок атаки, з них - одна дитина. Медики боролися за життя 38-річної жінки, але, на жаль, врятувати її не вдалося", - йдеться у повідомленні.
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що російська атака забрала життя родини.
"Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та на жаль врятувати її не вдалося", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ще 12 людей отримали поранення, серед них одна дитина. За інформацією ОВА, в лікарнях обласного центру залишаються п'ять осіб. Це - дві жінки та два чоловіка з травмами середньої тяжкості. Крім того, немовля має контузію. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості. З різними травмами до лікарів звернулося 12 людей.
Як повідомлялося, ввечері 21 березня РФ завдала масованого удару по Запоріжжю.
Читайте також:
- "Фюрер" Путін не бажає завершувати війну: експерт ошелешив заявою
- Загроза для Запоріжжя та Херсона: чи підуть росіяни у наступ
- У Трампа повідомили, коли Путін може припинити удари по українській енергетиці