У Запоріжжі зросла кількість жертв російського удару: загинула родина

У Запоріжжі зросла кількість жертв нічної російської атаки безпілотників. Станом на ранок 22 березня відомо про трьох загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Станом на 09:00 до трьох людей зросла кількість загиблих внаслідок атаки, з них - одна дитина. Медики боролися за життя 38-річної жінки, але, на жаль, врятувати її не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що російська атака забрала життя родини.

"Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та на жаль врятувати її не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще 12 людей отримали поранення, серед них одна дитина. За інформацією ОВА, в лікарнях обласного центру залишаються п'ять осіб. Це - дві жінки та два чоловіка з травмами середньої тяжкості. Крім того, немовля має контузію. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості. З різними травмами до лікарів звернулося 12 людей.

Як повідомлялося, ввечері 21 березня РФ завдала масованого удару по Запоріжжю.

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