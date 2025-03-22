У Запоріжжі зростала кількість жертв ворожої атаки

Ворог не зупиняється у своїх атаках на місто.

У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено.

Про це інформує ДСНС.



Загинули 3 людей, 12 осіб травмовані. Кількість постраждалих уточнюється.



Від ДСНС залучалося 63 рятувальники та 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, чому окупанти активізувались на Запорізькому напрямку саме зараз.

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