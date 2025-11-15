Вибухи пролунали на Запоріжжі / © Getty Images

У ніч проти 15 листопада в Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федоріва.

«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку Запоріжжя.

