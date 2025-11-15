ТСН у соціальних мережах

У Запорізькі області вночі пролунали вибухи — ОВА

Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою.

Вибухи пролунали на Запоріжжі

Вибухи пролунали на Запоріжжі / © Getty Images

У ніч проти 15 листопада в Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федоріва.

«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що під час масованого удару російської терористичної армії по Києву місцева мешканка Інна Висоцька та її 14-річний син змушені були вистрибнути з вікна другого поверху, щоб врятуватися.

Ми раніше інформували, що військовий експерт Ігор Романенко пояснив, чому російські загарбники постійно проводять обстріли столиці України.

