У Запорізькі області вночі пролунали вибухи — ОВА
Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою.
У ніч проти 15 листопада в Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федоріва.
«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку Запоріжжя.
