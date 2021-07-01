У Запорізькій області 14-річний підліток загинув на атракціоні

Хлопець отримав травми несумісні з життям.

У Мелітопольському районі Запорізької області у селищі Приазовське стався нещасний випадок. На дитячому атракціоні смертельно травмувався 14-річний підліток.

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Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Подія сталася у селищі Приазовське на дитячому майданчику. До відділення поліції звернулися медики швидкої, які повідомили про смерть 14-річного місцевого жителя. За попередніми даними, через власну необережність хлопець впав з гойдалки. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події.

"За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок") Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування", - повідомили у Мелітопольському райуправлінні поліції.

Нагадаємо, що у Скадовську просто під час руху атракціону-маятника відчинились кріплення безпеки і піднялась огорожа - об неї почали битися крісла, в яких сиділи люди.

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